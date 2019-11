,,Zielone'' Niemcy? To czysta propaganda! Używają węgla na potęgę

„Niemcy swoim ekologicznym PR-em zdołały ukryć m.in. to, że są największym na świecie konsumentem węgla brunatnego” - mówi Jakub Wiech z portalu energetyka24.com.

„W 2018 roku wyprodukowali z tego surowca mniej więcej tyle samo energii, ile produkowali na początku lat 90-tych, co może służyć jako pewien miernik ich programu dekarbonizacji”.

Dalej dodaje też, że Niemcy robią coś jeszcze gorszego – próbują na różne sposoby niszczyć energetykę jądrową w Europie, przy czym jak podkreśla – to technologia zarówno stabilna, jak i praktycznie bezemisyjna.

Pytany o to, czy rzeczywiście niemiecka spółka energetyczna Uniper otrzymała zgodę na podłączenie do sieci nowej elektrowni węglowej Datteln 4 odpowiedział, że żadna ze stron informacji Reutersa nie zdementowała. Zwrócił tu uwagę na fakt, że dla Berlina nie jest to korzystne i wolał wypłacić spółce Uniper rekompensatę, jednak: