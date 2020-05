Zeszłoroczne alarmy bombowe w trakcie matur to sprawka Rosji!

wyborca PIS 11.5.20 14:12

To sa metody komunistow. Terror i specsluzby to komunistyczne Chiny i Rosja. Niestety maja swoich agentow wszedzie. W TVN. Polsacie jest ich najwiecej. Ale nie brak ich rowniez w TVP. TVP1 wlasnie reklamuje Pania Conchite Wurst z broda jako wizytowke doskonalego ich zdaniem programu o Eurowizji, zaprasza tez z wdziekiem do specjalnego programu kulinarnego .w ktorym pokaze ulubione potrawy.... Fidela Castro i Che Guevary (?). Czy panowie z TVP, ktorych szanuje np Ziemkiewicz, Janecki, Tadeusz Płużański,Pan Rachon wiedza o tym?? Sprobuje zadzwonic do nich w programie W Tylewizji...ale nie wiem czy sie dodzwonie, jezeli ktos ze mna (i z panem Gadowskim)zgadza sie w tym ze trzeba TVP trzeba naprawic , a zwlaszcza z kultura (STOP dla promocji LGBT gender i komunistow), to tez prosze o apel do wyzej wymienionych publicystow...

,