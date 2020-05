ŻENADA! Budka przyszedł do studia Trójki żeby z niego wyjść

Politycy zazwyczaj przychodzą do stacji radiowych, aby udzielić wywiadu. Nie jednak przewodniczący PO, Borys Budka. On dziś przyszedł do radiowej „Trójki” po to, żeby z niej… wyjść. Polityk kilka minut po wejściu do studia przerwał wywiad. Podkreślił, że nie może się zgadzać na cenzurę w mediach.