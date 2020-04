Zbigniew Kuźmiuk: Stąd ten krzyk! Kidawa-Błońska już na 6 miejscu wśród kandydatów na prezydenta

ktoś tam 24.4.20 8:21



A skąd opozycja ma pewność, że Duda - jak zostaną przełożone wybory - straci? A może jeszcze bardziej się umocni...



Dziwię się nieco konkurentom Kidawy na opozycji bo np. jak uda się Pełowiakom zmienić kandydata przy okazji przełożenia wyborów to może się okazać, że Pełowiaki znowu wysuną się na czoło "strony demokratycznej" (określenie wg. Czarzastego wypowiedziane w dzisiejszym porannym programie "Jedziemy" w TVP Info). I co wtedy? No chyba, że cała ta opozycja to jedna orkiestra tylko, że partytura rozpisana na głosy i nie ma znaczenia kto na którym miejscu...