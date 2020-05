Zbigniew Kuźmiuk: Opozycja już otwartym tekstem- im gorzej w Polsce, tym dla nas lepiej

1. W związku z porozumieniem jakie podpisali Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin i w konsekwencji odrzuceniem przez Sejm weta Senatu do ustawy o wyborach korespondencyjnych, najpierw opozycja sprawiała wrażenie kompletnie zdezorientowanej, by następnie wrócić do ataków na rząd, tym razem za to, że nie będzie wyborów prezydenckich w maju.