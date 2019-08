Zbigniew Kuźmiuk: Mamy najniższe bezrobocie od 28 lat. Jesteśmy w czołówce krajów UE!

wacula 12.8.19 13:58

Prawie co trzeci Polak w moim wieku jest bezrobotny bez pracy i dlatego jest bezrobotnym .I mój kolega nie może znaleźć pracy legalnej i dlatego jest też bezrobotnym .Pogarsza się sytuacja osób poniżej 25. roku życia. Prawie co trzeci młody Polak nie ma pracy.Te alarmujące dane oznaczają, że w Polsce już prawie co trzeci młody człowiek nie ma pracy. Eksperci ostrzegają, iż pogłębiający się kryzys na rynku pracy może pozostawić trwałe ślady na dużej części całego pokolenia młodych ludzi, niosąc szkody dla zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej.I niedługo pis osiągnie w Polsce 0%bezrobocia .OTO SUKCES kacz-prezesa-WSTYD!!!!!!!.