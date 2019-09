Zawrotna kariera Polaka w Niemczech. Wojtek Grabianowski to kariera od 'pucybuta do milionera'

Olej 3.9.19 11:29

Gdy w 1971 r. ktokolwiek z mojej rodziny chciał wyjechać na Zachód było to błogim marzeniem. Mrzonką !

A tu jeszcze podróż poślubna, za peerelowskie 1200 zł na miesiąc ?

Jak czytam takie historie to się zastanawiam jak daleko odbiegło już od rzeczywistości młode pokolenie, oderwało się od niej. Poniekąd dobrze, że nie wiedzą gdyż prawda jest tak smutna i szara jak w filmie ,,300 mil do nieba''. Tak to mniej więcej wyglądało.

A tu powyżej ? Prawie ze 100 % pewnością mogę strzelać, że rzecz dotyczy spóźnionego emigranta 68 lub rodziny towarzyszy. Innej alternatywy nie ma.



Poza wszystkim chwała i gratulacje sukcesu. Zwycięzców nikt nie pyta o drogę i uświęcone środki.