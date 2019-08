Zaskakujący sondaż. Rolnicy chcą PiS, boją się PO!

IBRiS przeprowadził badanie dla „Faktu”, z którego wynika, że 100 proc. rolników bois się powrotu PO do władzy. Z kolei aż 43,8 proc. wszystkich Polaków pamięta rządy PO i nie chce jej powrotu do władzy.

Tych, którzy obawiają się, że PiS wygra kolejne wybory i będzie rządzić drugą kadencję, jest niemal tyle samo, co przeciwników powrotu PO do władzy, aż 42,4 proc.



Najbardziej drugiej kadencji PiS boją się przedsiębiorcy, aż 72 proc. Następnie emeryci - 37 proc. i gospodynie domowe 32 proc.



Z kolei powrotu do władzy PO nie chce 46 proc. emerytów i 40 proc. gospodyń domowych.