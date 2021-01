Zamieszki w USA. Byli prezydenci oskarżają Trumpa

Po wczorajszych zamieszkach w Waszyngtonie głos w mediach społecznościowych zabrali byli prezydenci USA: Barack Obama i Bill Clinton. O niepokoje w Stanach Zjednoczonych oskarżają oni ustępującego prezydenta, Donalda Trumpa.

Wczoraj Kongres Stanów Zjednoczonych miał zadecydować ws. wyborów prezydenckich. Posiedzenie zostało jednak przerwane przez zwolenników Donalda Trumpa, którzy nie zgadzają się z rezultatem wyborów. Uzbrojeni demonstranci wdarli się do gmachu Kapitolu. W wyniku zamieszek cztery osoby zginęły, a wiele zostało rannych. Sytuację opanowano około północy czasu polskiego. Dwie godziny później wznowiono obrady. Kongres, odrzucając protesty Republikanów, zatwierdził wygraną Joe Bidena.

Do wczorajszych zamieszek odnieśli się w mediach społecznościowych byli prezydenci USA. Barack Obama odpowiedzialnością obarcza Donalda Trumpa, który w jego ocenie nie potrafi pogodzić się z porażką.

- „Historia słusznie zapamięta dzisiejszą przemoc na Kapitolu, podżeganą przez urzędującego prezydenta, który bezpodstawnie kłamał na temat wyników legalnych wyborów, jako chwilę wielkiej hańby i wstydu dla naszego narodu. Ale sami oszukiwalibyśmy się, gdybyśmy traktowali to jako totalną niespodziankę” – napisał były prezydent.

W ocenie Billa Clintona, wczorajszy atak na Kapitol był konsekwencją „trującej” polityki, jaką przez cztery lata miał prowadzić Donald Trump.

- „Dziś stanęliśmy w obliczu bezprecedensowego ataku na nasz Kapitol, naszą Konstytucję i nasz kraj. Atak był napędzany przez ponad cztery lata trującej polityki, szerzącej celowe dezinformacje, siejącej nieufność w naszym systemie i stawiającej Amerykanów przeciwko sobie” – napisał.

The match was lit by Donald Trump and his most ardent enablers, including many in Congress, to overturn the results of an election he lost.



The election was free, the count was fair, the result is final. We must complete the peaceful transfer of power our Constitution mandates.