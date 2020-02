Zakup złota przez NBP był strzałem w dziesiątkę! Już prawie 5 mld zł zysku

1. W ostatnich miesiącach cena złota sukcesywnie rośnie, przekroczyła już 1,6 tys. USD za uncję i choć do rekordów z września 2011 roku ciągle daleko ( wtedy cena przekroczyła 1,9 tys. USD za uncję), to nie jest wykluczone, że przez kilka najbliższych miesięcy może osiągnąć ten poziom.

2. Przypomnijmy, że do niedawana zasoby złota w rezerwach walutowych NBP wahały się w granicach 100 ton ale w ostatnich kilkunastu miesiącach (w latach 2018-2019), powiększyły się prawie o 126 ton do poziomu blisko 229 ton.

Dzięki tym zakupom Polska jest już na 21 miejscu na świecie jeżeli chodzi o zasoby złota w naszym banku centralnym i są one dwukrotnie wyższe niż w Szwecji, nieco wyższe niż w Belgii ( ma zasoby złota w wysokości 227 ton) i zbliżone do zasobów Austrii i Hiszpanii ( obydwa kraje mają po około 280 ton złota).

5.Mimo tego, że NBP zakupionego złota nie sprzedaje to jednak na koniec poprzedniego roku przez zmianę jego wyceny jego wartość wzrośnie przynajmniej o 0,5 mld USD, a to daje blisko 1,9 mld zł dodatkowego zysku co oznacza, że 1,8 mld zł dodatkowo zasili budżet państwa (95% zysku NBP wpłaca do budżetu).