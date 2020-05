Zagozda z SokZBuraka w sztabie Trzaskowskiego?

Aleksandra Wasilewska na początku roku musiała opuścić szeregi Platformy Obywatelskiej za krytykę kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Teraz, w rozmowie z portalem tvp.info, odniosła się do kandydatury w wyborach Rafała Trzaskowskiego:

-„Szefem kampanii pewnie zostanie Czarek Tomczyk. Pojawi się też kilka kobiet, które dotychczas z nim współpracowały. A skoro Czarek - to oczywiście będzie Mariusz Zagozda. Możemy spodziewać się kopii kampanii Trzaskowskiego z wyborów samorządowych” – stwierdziła Wasilewska.

-„Zatem czeka nas nowoczesna kampania nastawiona na emocje, z potężnymi pieniędzmi położonymi na promocję w sieci. Wykorzystają dobrze znaną kadrę. To są studia nagraniowe, dziennikarze”- dodała.

Była działaczka PO podkreśliła również, że można się spodziewać, iż Trzaskowski w swojej kampanii będzie chciał zaprezentować swój negatywny stosunek do Kościoła:

-„Uważam, że ryzykowne jest bardzo liberalne podejście Trzaskowskiego do kwestii LGBT. W polskim społeczeństwie wciąż mocno trzymającym się tradycyjnych wartości, może być to realna zapora do wygranej”-stwierdziła.