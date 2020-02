Żaden rząd nie obchodził się moimi dziećmi

Michał Jan 20.2.20 18:13

Posłuchaj socjalisto: gdyby rząd rozdający pińcetplusy zostawił ojcu pięciorga dzieci 65% tego, co dostaje na rękę, a nie zabrał w podatkach i na ZUS, to na luzie zebrałby na studia dla więcej niż jednego z nich.

A poza tym, co to są "umowy śmieciowe"? Każda jest ozusowana, a jak zainteresowany zażąda ubezpieczenia zdrowotnego, to wypłata jest identyczna.

I jak ta córka jest kumata, to raz dwa poradziłaby sobie w życiu i w pracy i te studia też by skończyła - wieczorowo lub zaocznie.

Poza tym - na nią nie dają już pińcetplusa.