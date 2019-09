'Za batonika wsadzano do więzienia, mafie VAT hulały w najlepsze'. Ziobro zostaje na stanowisku i... miażdży PO-KO

"Razem z całym rządem Zjednoczonej Prawicy dajemy Polakom to, co obiecaliśmy im w wyborach dajemy realną dobrą zmianę - powiedział Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, dzięki dobrej zmianie budżet państwa został zasilony dodatkowymi 432 mld zł."-mówił w swoim wystąpieniu sejmowyym szef resortu sprawiedliwości. Jak zauważył Ziobro, wniosek został złożony "dokładnie wtedy, kiedy polscy prokuratorzy wydawali postanowienie o zabezpieczeniu największej w historii kwoty 1 mld 400 mln zł".

"Odbieraliśmy to kartelom narkotykowym, mafii oraz tym, którzy piorą brudne pieniądze. Było to możliwe dzięki dobrej zmianie(...) Odzyskaliśmy miliardy, ponieważ wypowiedzieliśmy wojnę mafiom VAT-owskim"-przekonywał z mównicy szef resortu sprawiedliwości.

"Gdybyście mieli większość, to ten miliard by przeszedł koło nosa, byłoby jak wcześniej"-zwrócił się Zbigniew Ziobro do polityków PO.