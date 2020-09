Z. Ziobro: Przed koalicją jest przyszłość, o którą należy walczyć

Na specjalnej konferencji prasowej w ministerstwie sprawiedliwości lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro ustosunkował się do kryzysu, jaki pod koniec ub. tygodnia dotknął koalicję rządzącą. Minister sprawiedliwości podkreśla, że mimo pewnych napięć, Zjednoczona Prawica jest dobrem, które ma przyszłość. Podkreślił, że mądrością jest rozwiązywać te napięcia, nie koalicję.

- „Uważam, że Zjednoczona Prawica jest dobrem, przy pewnych napięciach, które są naturalne, warto żeby trwała. Nie jesteśmy idealni, ale przed koalicją jest przyszłość. Nawet w rodzinie kochających się ludzi dochodzi do napięć. Mądrością jest je rozwiązywać” – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej lider Solidarnej Polski.

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie ze względu na swój interes partyjny, ale na interes polskiej wsi, rolników i hodowców.

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się również do zarzutu kierowanego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, wedle którego głosując przeciwko „Piątce dla zwierząt” Solidarna Polska złamała koalicyjne uzgodnienia:

- „My nie mamy przekonania, że w jakimkolwiek punkcie naruszyliśmy program Zjednoczonej Prawicy. My musimy szukać rozwiązań, aby łączyć wszystkie racje, działając w zgodzie z programem, jaki został przyjęty” – powiedział.

Podkreślił, że najważniejsze, co teraz muszą zrobić koalicjanci, to rozmawiać, aby dojść do na nowo do porozumienia:

- „Ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę” – oświadczył.

kak/niezależna.pl