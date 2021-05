Wyrok za napaść na bar McDonald's z ,,bronią'' w ręku i kradzież... McNuggetsów

Mężczyzna, który w angielskim mieście Yate napadł na McDonalda ze sztucznym pistoletem w ręku, żądając także pudełka kurczaków McNuggets, usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności.

W dniu 8 lutego 2021 roku 22-letni Rudi Batten groził plastikowym pistoletem obsłudze baru McDonald's w Yate, domagając się wydania mu pieniędzy z kasy oraz zestawu McNuggets. Pracownicy poinformowali go, że dysponują jedynie ofertą śniadaniową, wobec czego Batten zażądał McMuffina z podwójną kiełbaską.

Batten przyłożył pistolet do głowy menedżerowi restauracji i zażądał zaprowadzenia go do sejfu, skąd zabrał 50 funtów.

W poprzednią noc Batten napadł na restaurację Miss Millie's, skąd ukradł 200 funtów oraz smażonego kurczaka.

Przyznał się do winy w zakresie dwóch zarzutów rozboju, dwóch zarzutów posiadania imitacji broni palnej z zamiarem dokonania ściganego z oskarżenia publicznego przestępstwa oraz jednego zarzutu posiadania noża w miejscu publicznym.

Orzekający w Bristol Crown Court sędzia William Heart podkreślił, że pracownicy restauracji byli "ewidentnie przerażeni". Zwrócił również uwagę na sposób, w jaki oskarżony posługiwał się plastikowym pistoletem.

"To ostatnia rzecz, jakiej ludzie spodziewaliby się w spokojnym punkcie sprzedaży jedzenia na wynos w tej części kraju" - powiedział sędzia.

Sędzia zarządził konfiskatę i zniszczenie plastikowego pistoletu oraz obowiązek konfiskatę pistoletu.

Obrońca oskarżonego Emma Martin podkreśliła zaś, że Batten był "wprost zawstydzony i zakłopotany" tym, jak się zachował. Wskazała także na jego problemy z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Jej zdaniem brak jakiegokolwiek wyrafinowania albo próby ukrycia się po dokonaniu przestępstwa wskazuje na desperację oskarżonego.

jkg/bbc