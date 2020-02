Wykluczenie komunikacyjne? Sośnierz: Niech kupują samochody

OLI 18.2.20 9:29

Samochód, nawet gdyby każdą rodzinę było na niego stać, nie rozwiązuje wszystkich potrzeb komunikacyjnych.

Jeden samochód na czworo w rodzinie, w której:

1. ojciec o 6.20 wyjeżdża do pracy np. do warsztatu naprawy taboru jekiegośtam

2. matka o 6.30 wyjeżdża w przeciwnym kierunku do sklepu odległego o 3 km, gdzie jest ekspedientka

3. syn o 7.00 wyjeżdża do pobliskiego miasteczka, gdzie się uczy w szkole średniej

4. córka w zmiennych godzinach dojeżdża do miasta wojewódzkiego, w którym kończy licencjat.



Wozić całą rodzinę jednym samochodem to można w niedzielę na sumę, jeszcze i babcia się zmieści.

Tylko, czy prorocy od Korwina walczą o cokolwiek poza własnym dobrobytem i prawem do niepłacenia podatków?