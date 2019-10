Wyjątkowo krótki 'flirt' z PSL? Wałęsa skasował wpis

Wies 8.10.19 18:12

Zauważyliście że znowu rozmawia się na temat Walesa to, Wałęsa tamto ? Tym sposobem na 5 dni przed wyborami ten niewiele wart typek osiągnął swój cel. Zamiast analizy wypowiedzi ludzi mądrych, mających coś do powiedzenia np. Premierów Jarosława Kaczyńskiego lub Mateusza Morawieckiego wszyscy podniecają się co tam znowu powiedział ten mało ciekawy gość.

Tzw. "normalni" ludzie patrzą na to i mówią sobie : "znowu się kłócą " albo "mam już dość tych polityków, wszyscy są jednakowi ". To powoduje że do wyborów zniechęcani są ludzie o poglądach umiarkowanych i tacy którzy może zagłosowali by na PiS ale ten "cyrk" ich denerwuje.

Dlatego nie reagujcie przesadnie na zachowania tego prowokatora. Powróćcie do spokojnej kampanii i konkretnych spraw które interesują "normalnych" ludzi bo to oni zdecydują o wysokości wygranej PiS-u.