Wyborcy PiS to dla Stuhra 'potomkowie chłopów folwarcznych'? Cóż za pogarda!!!

"Mnie się wydaje, że oni także prowadzą jakąś cyniczną, handlową grę z partiami, które kandydują. To jest: „dajcie jeszcze trochę, to na Was zagłosujemy”-stwierdził gość Tomasza Lisa. Dalej Jerzy Stuhr przekonywał, że w jego ocenie „największą klęską ostatnich lat jest demoralizacja społeczeństwa”. Wówczas między dziennikarzem a artystą doszło do całkiem ciekawej wymiany zdań.