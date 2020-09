Wspólne oświadczenie Czarneckiego i Biedronia. Chodzi o Białoruś

„Nie jest tajemnicą, że Moskwę i Mińsk łączą szczególne stosunki oparte na bliskich powiązaniach historycznych, kulturowych i gospodarczych” – napisali we wspólnym oświadczeniu europosełowie Ryszard Czarnecki i Robert Biedroń.

W piśmie, które skierowane zostało do Rosji, czytamy dalej:

„W tym kontekście wzywamy władze rosyjskie do poparcia prawdziwego dialogu między władzami politycznymi, opozycją demokratyczną i społeczeństwem obywatelskim Białorusi w celu rozwiązania obecnego kryzysu politycznego, przy pełnym poszanowaniu niezależności i suwerenności Białorusi”.

W oświadczeniu zwrócono uwagę na niepokojącą sytuację na Białorusi jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka, a która po wyborach prezydenckich uległa dramatycznemu pogorszeniu. Zauważono, że:

„Aleksandr Łukaszenka nie przyznał się do porażki wyborczej ani nie wydaje się gotowy do zrzeczenia się władzy”.

W Parlamencie Europejskim Ryszard Czarnecki jest szefem delegacji ds. współpracy UE z Rosją. Biedroń z kolei to szef delegacji ds. stosunków z Białorusią.

After today’s meeting of the joint delegations of Belarus and Russia, me and @r_czarnecki released a joint press statement about the situation taking place in Belarus. 👇🏻 You can read it below: pic.twitter.com/lQbj9rXUsg