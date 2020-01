Wsparcie USA dla krajów bałtyckich. Priorytetem obrona powietrzna

Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem Estonii, Łotwy i Litwy. Zarówno w aspekcie relacji bilateralnych, jak i w ramach NATO. W związku z rosyjskim zagrożeniem dla krajów bałtyckich, a więc północnej części wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, USA stawiają na wzmocnienie bezpieczeństwa Estonii, Łotwy i Litwy w powietrzu. To jest dziś bowiem chyba najsłabszy punkt obrony tych krajów.

W 2020 roku USA przeznaczą ze swego budżetu obronnego na wsparcie wojskowej współpracy i rozwoju potencjału obronnego w Estonii, Łotwie i Litwie 175 mln dolarów. Uwagę zwraca skupienie się na kwestii obrony powietrznej. Większość środków, 125 mln dolarów, zostanie przeznaczona na rozwój współpracy wojskowej między trzema krajami bałtyckimi. Po raz pierwszy w historii wydzielono w projekcie budżetu Pentagonu pozycję z 50 mln dolarów na wsparcie rozwoju obrony powietrznej Estonii, Łotwy i Litwy. Środki przeznaczone na rozwój obrony powietrznej zapisano w rozdziale operacji i utrzymania (O&M) budżetu. Dotychczas sojusznicy z NATO zapewniali krajom bałtyckim wsparcie w przestrzeni powietrznej stałymi patrolami lotniczymi (Baltic Air Policing Mission). Nie zapewnia to pełnowartościowej obrony przestrzeni powietrznej. Dlatego teraz celem ma być przejście do takiego właśnie modelu, w skład którego wchodzą m.in. systemy wczesnego ostrzegania, zdolności obserwacyjne, systemy broni przeciwlotniczej, jak również wykwalifikowany personel zdolny przeprowadzać operacje przeciwlotnicze. Tego wszystkiego wciąż w krajach bałtyckich nie ma.

Minister obrony Estonii Jüri Luik powiedział, że wzmacnianie możliwości odstraszania i obrony w krajach bałtyckich, w tym w obszarze powietrznym, a szczególnie na polu obrony powietrznej, jest ważne dla całego NATO i USA. – Przejście od patrolowania przestrzeni powietrznej do obrony przestrzeni powietrznej wymaga wspólnej decyzji wszystkich sojuszników, ale stanowisko USA i ich praktyczne wsparcie mają wielką wagę – podkreślił Luik. W ustawie budżetowej Pentagonu zawarto też klauzulę solidarności, która potwierdza zobowiązania USA w regionie bałtyckim i zaleca departamentowi obrony przygotowanie analizy pomocy w obronie krajów bałtyckich. W kwietniu i maju 2019 roku USA podpisały umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Estonią i Litwą. Na Litwę w październiku trafiło pół tysiąca amerykańskich żołnierzy na pół roku. W projekcie budżetu oprócz specjalnych środków dla krajów bałtyckich, wpisano też 250 mln dolarów pomocy dla wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy. Cały budżet obronny USA wzrasta z 675,6 mld dolarów w 2019 roku do 695,1 mld dolarów w 2020 roku, czyli o 2,8 proc. To już trzeci z rzędu rok wzrostu wydatków na obronę.