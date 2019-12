Wroński z 'GW': Nie warto było idiotycznie drażnić Putina

W pewnej redakcji przy ul. Czerskiej w Warszawie trwa najwyraźniej konkurs, jak przedstawić kryzys rosyjsko-polski, aby wyszło, że to jednak wina Polaków. A jeśli nie wszystkich Polaków, to przynajmniej rządu PiS.

Jak na razie zwycięzcą jest chyba redaktor Paweł Wroński, który stwierdził, że polski rząd "idiotycznie drażnił" prezydenta Rosji, Władimira Putina, nie zapraszając go na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" – napisał premier Morawiecki w wydanym dziś oświadczeniu będącym odpowiedzią na nasilone w ostatnim czasie antypolskie kłamstwa Putina.