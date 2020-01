WOŚP. Taniec na rurze dla dzieci

MAVERICK JONASIK 16.1.20 12:29

Obejrzałem.

To straszne.

To powinno zostać zakazane.

To czysta pornografia.

To gender, LGBT i sodoma i gomora.

To ćwiczenie dziewczynek do pracy w burdelach.

To hołd dla grzesznego ciała.

To apoteoza seksualności w najgorszym wydaniu.

Precz szatanie !!!!