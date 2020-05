Wojewódzki jeździ kuloodpornym samochodem

W ubiegłym tygodniu premierę miał film pt. "Nic się nie stało" w reżyserii S. Latkowskiego. W filmie opisano kulisy afery pedofilskiej w sopockiej Zatoce Sztuki. Podczas dyskusji po premierze Latkowski oskarżył wielu znanych w Polsce celebrytów o to, że mając wiedzę o aferze, nic w tym kierunku nie zrobili. Można o tym przeczytać m. in. tutaj .

Teraz, jak donosi Super Express, "gwiazdor zatrudnił profesjonalną ochronę. Wczoraj do redakcji radia, w którym pracuje, Kuba podjechał opancerzonym, kuloodpornym autem w obstawie mężczyzny, który nie odstępował go na krok. Ochroniarz nie tylko przywiózł go do pracy, otworzył i zamknął za nim drzwi auta, ale też wszedł za nim do budynku radia".