Włosi idą za przykładem Polski! Powstanie odpowiednik 500plus

„Nasze rodziny, nawet te najsłabsze i najmocniej doświadczone, były faktycznym oparciem dla naszego społeczeństwa. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Bez rodzin nie przetrzymalibyśmy tej tragedii, którą jest dla naszego kraju pandemia. Dotyczy to zarówno Włoch, jak i innych krajów świata – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Paglia. - Pandemia potwierdziła, w sposób dramatyczny, niestety, to co zawsze wiedzieliśmy. A mianowicie, że rodziny są najważniejszym bogactwem naszych społeczeństw. Tego uczy nas pradawna mądrość. Ale dziś trzeba podziękować wszystkim włoskim rodzinom, bo to dzięki nim nasze społeczeństwo przetrwało tę tragiczną klęskę, jaką jest pandemia.“