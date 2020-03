Włochy: Księża odprawili Mszę świętą na dachu

Dwaj włoscy księża dosłownie potraktowali słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Co mówię wam (...), rozgłaszajcie na dachach” (Mt 10,27). Dzięki temu obeszli restrykcje związane z pandemią koronawirusa, docierając do wiernych, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć we Mszy św. ani w sakramentach.

Jak powiedział ks. Fedele, pomysł zrodził się, kiedy postanowili przetestować głośnik, by modlić się z wiernymi. „Weszliśmy na dach, by wypróbować głośnik do odmówienia Różańca, na który miał nadzieję papież Franciszek, a na balkonach było wielu ludzi. Było południe i zdecydowaliśmy się odmówić „Anioł Pański” i wszyscy uczestniczyli” – powiedział ks. Fedele.