Wlk. Brytania. Śmierć dzieci ma związek z COVID-19?

W ostatnią niedzielę jeden z oddziałów NHS wysłał do lekarzy pierwszego kontaktu alert, w którym informował o gwałtownym wzroście liczby dzieci przyjętych na oddziały intensywnej terapii w związku z wykryciem u nich stanu zapalnego. W alercie wskazano, że może mieć to związek z koronawirusem wywołującym COVID-19.

-„Jest pewna liczba dzieci, które zmarły, a nie miały chorób współistniejących. To nowa choroba, która naszym zdaniem może być spowodowana przez koronawirus. Nie jesteśmy w 100 procentach pewni, ponieważ niektóre osoby, które na to zachorowały nie uzyskały pozytywnego wyniku, więc robimy teraz wiele badań, ale jest to coś, o co się martwimy” – powiedział minister Hancock w rozmowie z radiem LBC.