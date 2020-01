Władimir Putin brnie dalej w kłamstwa. ,,Naród radziecki położył kres nazistowskim planom''

man.of.Stagira 23.1.20 15:40







Kilka miesięcy po IV rozbiorze Polski między Niemcy, Sowiety i Słowację władze III Rzeszy zwróciły się do Stalina z prośbą o przyjęcie ponad 2 mln polskich Żydów – poinformował rosyjski historyk Paweł Polan.



Na potwierdzenie swoich słów opublikował dokument – świadectwo sowieckiej odmowy.





W obszernym artykule opublikowanym na łamach „Nowoj Gaziety” Polan zawarł faksymile listu E. M. Czekmieniewa, szefa Urzędu Przesiedleńczego przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRS, do Wiaczesława Mołotowa, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych oraz ministra spraw zagranicznych.



Pismo jest datowane na 9 lutego 1940 r. Czekmieniew informuje, że otrzymał dwa listy z Biur Przesiedleńczych w Wiedniu i Berlinie. Dotyczyły one organizacji „przesiedlenia ludności żydowskiej z Niemiec do ZSRS, konkretnie do Birobidżanu i na Zachodnią Ukrainę”.



