Wkrótce trzecia rocznica przyjęcia Chrystusa za Króla

– Trzy lata temu, poprzez Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wyraziliśmy wolę, aby On rzeczywiście panował w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach rodzinnych, ale i w całym społeczeństwie. Ten akt był publicznym wyznaniem wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy, że będziemy nie tylko w Niego wierzyć, ale też wypełniać to wszystko, do czego On nas zaprasza przez Ewangelię – podkreśla bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.



W czasie spotkania zapowiadającego obchody w domu duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na początku listopada ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyliczył cztery cele, jakie mają coroczne spotkania w rocznicę przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana. Pierwszym jest oddanie chwały Bogu. Drugim – pogłębienie świadomości, do czego zobowiązaliśmy się w tym akcie. Trzecim – przygotowanie materiałów formacyjnych; publikacje z sympozjów odbywających się w kolejne rocznice są narzędziem służącym do formowania osób zaangażowanych w dzieło czci Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Czwartym celem jest jednoczenie środowisk, dla których sprawa królowania Chrystusa w naszym życiu, w naszym narodzie jest szczególnie ważna.



– Te coroczne spotkania nabierają coraz większego rozgłosu, bo nie bez znaczenia jest to, aby mówić i przypominać, że ten Akt, który dokonał się trzy lata temu, to jest tylko początek drogi, a nie jej koniec, jak to zaznaczyli księża biskupi w komentarzu do jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – mówi ks. prof. Chmielewski, konsultant Biskupa Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.