Witold Waszczykowski o Tusku: To skrajnie niedemokratyczne i antypolskie zachowanie

PO - polityczny, cuchnący trup w stanie rozkładu!! 28.4.20 20:04

"Antypolskie". To jest truizm, ale trzeba to mówić i powtarzać. Nie, by Tusk cokolwiek pojął, bo on ma inne standardy prawdy, logiki i przyzwoitości. Ale by niezdecydowani nigdy już nie zagłosowali na takich. A ci, co robią w portki, że wyjdą ich stare grzeszki, ci co stracili na rozkradaniu Polski, to zawsze będą anty-Polakami, z natury.