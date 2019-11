Witold Gadowski: Tajemnica Benedykta XVI

S 8.11.19 11:10

Naucz się języka angielskiego - bln w "amerykańskim" to odpowiednik miliarda.

Co do twojej analizy to przypomnij sobie kto wtedy rządził. Dla przypomnienia SLD. To tylko pokazuje kurs który obraliśmy - na konsekwentne opowiadania się po stronie zachodu. Co do konsekwencji to dobrze będzie jeśli w końcu wojny zostaną odsunięte od naszego terytorium.