Witold Gadowski: Prawda o zarzutach dla Banasia

O zgromadzeniach we Wrocławiu, o okrzykach Frasyniuka, o Marianie Banasiu i zarzutach w jego sprawie, o strachu w PiS-ie, o czterech wielkich aferach i co je łączy, o zagadkowej rezygnacji prezesa Pekao, a także o nowych produktach w księgarence.

- Kilka dni temu we Wrocławiu odbyła się manifestacja, z celebryckimi twarzami, w której wziął udział oskarżony o defraudację pieniędzy Józef Pinior, na manifestacji był autorytetem moralnym. W charakterze autorytetu moralnego był również Władysław Frasyniuk. Pan Frasyniuk raczył wznosić okrzyć pt: "Je*ać Pisiorów". Zgromadzenie nie zostało rozwiązane, a nawet były przychylne komentarze w środowisku wyborczej, czy tvn. Czy okrzyk wznoszony przez pana Frasyniuka był wezwaniem do nienawiści, do przemocy, czy też mową miłości? Okazuje się, że według mediów zaprzyjaźnionych z Gazetą Wyborczą i TVN był to przejaw mowy miłości - mówił Witold Gadowski