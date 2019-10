Witold Gadowski: Cieszę się. PO tego już nie przetrzyma

Gumowy Żuk 14.10.19 13:59

Zastanawiam się nad naiwnością myślenia niektórych ludzi. Tak samo nowe pole dyskursu, zanim jeszcze w czasie przedwyborczym powstała Konfabulacja, pojawiło się ostatnio wraz z antysystemowcem Ciastkiem'15, a wcześniej z Platformą Obywatelską, a jeszcze wcześniej z Kurwinem, który nastąpił po Unii Wolności, a przed tem jeszcze była Unia Pracy. I można by tak do samego początku, czyli do '44, do osławionego PKWNu wymieniać ciągle nowe emantacje tego samego politycznego gówna (założywszy, że jest się zdolnym to nieco ostrzejszego widzenia). Trochę się zawiodłem na Panu, Panie Gadowski.