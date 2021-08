[Wideo] ,,Palce diabła’’ - egzotyczny grzyb wydzielający zapach padliny pojawił się w polskich lasach

W województwie lubuskim w leśnictwie Łośno na terenie Gminy Kłodawa leśniczy zauważył niecodziennego grzyba - okratka australijskiego. Jest on rzadko spotykany w Europie i znany bardziej jako "palce diabła".

Jak możemy się dowiedzieć, grzyb ten już został znaleziony w kilku innych miejscach w Polsce, w tym w Sudetach oraz Karpatach.

- Okratek australijski na co dzień rośnie tam, gdzie jest bardzo gorąco - zwykle występuje - tak jak wskazuje jego nazwa - w Australii, ale też w Nowej Zelandii i Tasmanii. Do Europy został najprawdopodobniej przywieziony wraz z ziemią i roślinami do ogrodów botanicznych – czytamy na portalu nto.pl.

W naszym kraju jest to grzyb występujący bardo rzadko i najprawdopodobniej upalne lata występujące ostatnio na na naszym terenie stanowią dla niego korzystne warunki egzystencji.

„Palce diabła” to grzyb należący do rodziny sromotnikowatych. Jego krwistoczerwone ramiona przypominają macki ośmiornicy, ale najczęściej jest nazywany właśnie "palcami diabła".

Oprócz charakterystycznego wyglądu ciągnie się za nim zwykle zapach przypominający zgniłe mięso lub...padlinę, co przyciąga muchy i inne owady. Okratek australijski rośnie głównie wszystkim na terenach lasów liściastych i mieszanych pod sosnami, brzozami lub topolami.

