Wiceszef MSZ: Jesteśmy gotowi na długą wojnę informacyjną z Rosją

Marian 30.12.19 10:59

Putinowi należy pokazać, że jak nas atakuje to my uderzamy w to na czym mu zależy naprawdę czyli na jego władzę a nie w jakieś historyczne sprawy. Miał ciężki rok i to należy mówić Rosjanom. Spalony jedyny lotniskowiec, zatopiony dok z łodzią podwodna, nieudana próba atomowa, spadająca popularność, utrzymanie sankcji, rosnące w potęgę Chiny, Chińskie zaludnianie syberii. Tego jest masa i Putin powinien wiedzieć, że jak w nas uderza to my też możemy ale nie tam gdzie on chce ale tam gdzie my chcemy. Do tego potrzeba kogoś mądrzejszego niż PIS. Duda na nartach wypoczywa i kraj ma daleko w narciarni.