Wiceminister zdrowia odchodzi z resortu

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, że rezygnuje z pełnienia swojej funkcji. Jak podkreślił, jest to decyzja dobrze przemyślana.

Janusz Cieszyński zaznaczył, że ocenę swojej pracy jako wiceministra zdrowia pozostawia innym. Wymienia jednak kilka sukcesów, z których jest szczególnie dumny. Jest to m.in. uruchomienie pierwszych e-usług w służbie zdrowia czy uruchomienie zmian strukturalnych w NFZ. Wiceminister wskazuje również na swoją rolę w kluczowych negocjacjach resortu z Izbą Pielęgniarek i Położnych, Porozumieniem Rezydentów, Porozumieniem Zielonogórskim czy Związkiem Szpitali Powiatowych.

- „Przez cały okres pracy w Ministerstwie miałem wielkie szczęście do koleżanek i kolegów z kierownictwa. Potrafiliśmy dyskutować, spierać się, decydować, ale przede wszystkim współpracować na rzecz wspólnego celu. Tej współpracy nie zabrakło też w relacjach z innymi resortami rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie widać to było w ostatnich miesiącach, kiedy wszyscy byli z nami i pomagali nam zmierzyć się z epidemią. Liczę, że z wieloma z Was jeszcze będzie mi dane w przyszłości pracować” – pisze Janusz Cieszyński.

kak/Facebook