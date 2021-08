Wiceminister Romanowski: Izrael gorzko pożałuje

„Izrael mocno przelicytował i gorzko tego pożałuje” – stwierdził na antenie telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

W sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl nowych przepisów po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe postępowanie w celu zakwestionowania tej decyzji. W ten sposób rozwiązany ma zostać problem „dzikiej reprywatyzacji” w Polsce. Nowelizacji sprzeciwia się Izrael, wedle którego nowe prawo jest wymierzone w ocalałych z Holocaustu, którym uniemożliwi odzyskanie utraconego na terenach Polski mienia.

W wyjątkowo ostry sposób Polskę atakuje minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid, ten sam który przed laty przekonywał, że Polacy zamordowali w czasie wojny jego babkę. Później okazało się, że obie babki Lapida przeżyły wojnę.

- „Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego”

- pisał w niedzielę izraelski polityk na Twitterze.

Izrael liczył na wsparcie Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście od początku krytykują nowelizację polskiej ustawy. Ostatecznie jednak Amerykanie nie zdecydowali się na wydanie wspólnego oświadczenia w tej sprawie.

- „Źródło dyplomatyczne mówi mi, że administracja USA jest oburzona zachowaniem Lapida wobec Polski, a zwłaszcza sposobem, w jaki upokorzył polskiego ambasadora w Izraelu. Niektóre deklaracje Lapida, zawierające rasistowskie sugestie pod adresem Polaków jako zbiorowości, wywołują wrażenie w Waszyngtonie, że Lapid reaguje w sposób przesadny i daje się ponieść emocjom. Nie powiodły się próby Lapida wmanewrowania adm. USA do opublikowania wspólnego potępienia Polski. Wygląda na to, że amerykańska adm. zaczyna rozumieć, że Lapid jest problemem”

- donosił na Twitterze Eldad Bek, znany izraelski dziennikarz, korespondent dziennika „Izrael Hajom” w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej.

Komentatorzy wskazują też, że przed atakowaniem Polski ws. nowelizacji Kpa Amerykanów powstrzymuje obecna sytuacja w Afganistanie. Stany Zjednoczone liczą na polską pomoc w rozlokowaniu ewakuowanych z Kabulu współpracowników.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z telewizją wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

- „Jeśli chodzi o Kpa i o inne regulacje, to my opieramy się na naszym porządku prawnym i działamy w imieniu interesu narodowego. Nie będziemy się przejmować interwencjami państw obcych. Jeśli chodzi o nasze interesy realizowane na świecie, to Reakcja Stanów pokazuje, że umiemy to robić., Izrael mocno przelicytował i gorzko tego pożałuje”

- ocenił polityk.

kak/wPolsce.pl, wPolityce.pl