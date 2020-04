WHO rozwiewa wątpliwości w kwestii wyborów korespondencyjnych

Realista 24.4.20 12:20

A ludzie w pracujący w komisjach też się nie zarażą? Ludzie uczestniczący w przygotowaniu wyborów? Ludzie stojący w kolejkach do tych pocztowych urn też się nie zarażą? Jak będą doręczane karty dla osób na kwarantannie? Jak będę głosować chorzy w szpitalach?



Co z osobami za granicą?



Co z osobami, które będą chciały się dopisac do list wyborców w innych miejscowościach?



Brak możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Tu oczywiście wyjątkiem jest Duda.



Przekazanie kompetencji PKW jednej osobie - ministrowi rządu.



To tylko kilka zarzutów z długiej listy. Tak sie robi wybory prezydenckie w republice bananowej.



Nikt nie kwestionuje, że w czasie epidemii wybory korespondencyjne są lepsze niż wybory w komisjach. Ale i te wybory trzeba dobrze przygotować, a optymalnie połączyć je z możliwością głosowana online. A my w tym momencie mamy ok 2 tygodni do wyborów i praktycznie nic nie wiemy.



Przypominam, że Duda kiedyś twierdził, że istotnych zmian w prawie wyborczym nie można dokonywać później niż na 6 miesięcy przed wyborami. A teraz? 2 tygodnie przed wyborami i nadal nie wiadomo jak one mają wyglądać.



I mimo wszystko trzeba być idiotą lub draniem żeby chcieć te wybory organizować jeszcze przed szczytem zachorowań, kiedy sytuacja nie jest opanowana.



PIS traktuje swój elektorat jak bezmyślne bydło, które kupi każdą głupotę opakowaną w propagandowy papierek. Ludzie zacznijcie samodzielnie myśleć.



Tą parodią wyborów PIS przesunie nas daleko za Białoruś i Rosję jeśli chodzi o standardy praworządności.



Duda wygra w tych pseudowyborach i co? Będzie najbardziej lekceważonym Prezydentem Polski w historii. Wyśmiewanym w Polsce i za granicą. Nie będzie zapraszany na poważne miedzynarodowe wydarzenia (wyjątkiem będą Węgry i USA do czasu przegranej Trumpa). Jego mandat będzie będzie wszędzie podważany. Przez kolejne 5 będzie chodzącym świadectwem kompromitacji Polski.