Wegetarianka uciekła z kwarantanny bo dali jej kiełbasę

ktoś tam 19.3.20 17:14

To mogła odsunąć kiełbasę. Zresztą dwa tygodnie ścisłego postu albo ograniczenia w żarciu, to robi dobrze na organizm. Od tego się nie umiera. Ja robiłem po kilka tygodni, nawet ze 40 dni w ogóle bez żarcia i nic mi nie było. Sytuację mamy kryzysową i wybrzydzanie jest nie na miejscu. A jakby była wojna, jak w Syrii? To co, skargi do p. europoseł Spurek? Może by z p. Guy'em oskarżyli by o nazizm, że prawa człowieka zaburzone i takie tam.



Jak to jest w tym powiedzeniu: "ludziom się w d... przewraca od dobrobytu". Nie dziwię się, że w Apokalipsie są opisane kary "idące" na ludzkość co główkach ma poprzewracane dokumentnie.