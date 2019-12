Watykański hierarcha: Twierdzenie, że Judasz jest w piekle, to herezja

matis89 12.12.19 15:54

Dla was lewakoateistów to nie misja Judasza miała kluczowy charakter tylko jak sami pokazujecie wprost samego szatana, lucyfera i demonów. Judasz to co zrobił zrobił pod wpływem szatana, antychrysta. Właściwie to jako lewakoateista mówisz wprost. Gdyby nie szatan, lucyfer, gdyby nie pierwszy grzech to nie było by Jezusa, Boga. W ogóle to zasługa szatana że Jezus przyszedł. Więc jesteś ateistycznym czcicielem szatana.



Lewako-ateista udający katolika i czczący szatana, lucyfera, demona, okultyzm. To już zjawisko powszechne u ateistów i nikogo nie dziwiące. Tylko ten całkowity brak logiki i rozumu jest już śmieszny kiedy lewakoateiści powojują się jeszcze na rozum w swoim fanatyzmie religijnym ateistycznym który przewyższa wszystkie religie.