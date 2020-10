Watykan: Rok po Pachamamie moneta z ,,Matką Ziemią''. ,,To obraza NMP!''

Rok po skandalu związanym z Pachamamą watykańska mennica wybiła monetę, która przedstawia matkę niosącą glob ziemski w swoim łonie. Numizmatyczne czasopismo „Chronica Numismatica” określiło wizerunek na monecie jako „Matkę Ziemię”. Monetę o nominale 10 euro zaprojektował Luigi Oldani.

W oficjalnym opisie na stronie Ufficio Filatelico E Numismatico możemy przeczytać, że moneta przedstawia „matkę niosącą Ziemię w swoim łonie, której winniśmy troskę i miłość, jakby była ona córką”. Matka przedstawiona jest „z długimi kłosami pszenicy we włosach w nawiązaniu pomiędzy przeszłością a przyszłością, która staje się ponadczasowa, a zatem wieczna”.

W zamierzeniu moneta ma być wyrazem poparcia Kościoła dla „zaangażowania w troskę o planetę” oraz celu, jakim jest „promowanie międzynarodowego działania, by zagwarantować każdemu przyszłość, potrzebne jedzenie, zarówno pod względem ilości, jak i jakości, aby gospodarczym postępom towarzyszył rozwój społeczny, bez którego nie ma prawdziwego postępu”.

Według Oldaniego przedstawiony na monecie wizerunek to „płodna i owocna ziemia, płodna i owocna jak młoda kobieta. Ziemię należy chronić jak kobietę niecierpliwie oczekującą nowego życia. Ziemię należy szanować jak matkę i jej dziecko”.

Różne media powiązały wizerunek z figurką pogańskiej Pachamamy, która pojawiła się na tzw. Synodzie Amazońskim rok temu wywołując skandal. Stąd nowa moneta spotkała się również z głosami krytyki. Brytyjski publicysta katolicki Nick Donnelly ostro potępił Stolicę Apostolską za tę inicjatywę: „W pierwszą rocznicę kultu demonicznej Pachamamy Watykan wypuszcza monetę wyraźnie czczącą bożka Matki Ziemi!”

Donnelly uznał monetę za „wyzywające świętokradztwo wobec Boga”. Nawiązując do Biblii, stwierdził, że Pismo św. kategorycznie potępia „antropomorfizację czy ubóstwienie ziemi”. I przypomniał o kulcie pogańskiego bożka płodności Baala. „Uczczenie Pachamamy w październiku – miesiącu, w którym katolicy na świecie mają specjalne nabożeństwo dla Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny – jest obrazą Najświętszej Maryi Panny. Pokuta, pokuta, pokuta!” – napisał Donnelly.

Niektórzy krytycy zwracają uwagę na fakt, że do epidemii koronawirusa i światowego kryzysu doszło właśnie po zgorszeniu, jakie w zeszłym roku wywołały figurki pogańskiego bóstwa Pachamamy w Watykanie. Alexander Tschugguel, który zasłynął wyrzuceniem figurek Pachamamy do Tybru, sprzeciwiając się w ten sposób bałwochwalstwu, napisał na Twitterze: „Nie możemy wykupić tych monet i wyrzucić ich wszystkich do Tybru, musimy zwalczać to na poziomie duchowym! I walczymy z tym publicznie sprzeciwiając się temu bałwochwalstwu!”.

