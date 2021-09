Wąsik: Łukaszenka klaskał na widok działań opozycji w Polsce. Niektórym nienawiść do PiS zamula mózg

Po 11 ... 6.9.21 9:12

Nienawiść to was zaślepia. Przykład. A proszę bardzo: Rada Etyki Mediów oceniła, że pracownik TVP Info Miłosz Kłeczek w programie "O tym się mówi" zadawał senatorowi Kazimierzowi Kleinie nieobiektywne pytania oraz nie pozwalał mu dojść do głosu - informuje portal Wirtualne Media.