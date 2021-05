Wartość spółek SP przez pół roku wzrosła o 40 mld zł. Opozycja: są źle zrządzane

1. Jak podał ostatnio portal Money pl. wartość 10 spółek giełdowych z największymi udziałami Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 6 miesięcy (od listopada do końca kwietnia) wzrosła o blisko 40 mld zł.

Portal Money pl. stworzył indeks największych spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa pod nazwą PiS 2.0 (od powstania 2 rządu PiS w listopadzie 2019 roku) i monitoruje zmianę ich wartości.

Wprawdzie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych znajduje się 15 spółek z udziałem Skarbu Państwa ale do indeksu PiS 2.0, zostały zakwalifikowane te z największymi jego udziałami (PGNIG, KGHM, PKO BP, PZU, PGE, PKN Orlen, JSW, Lotos, Tauron, Enea).

2. Generalnie wartość indeksu tych spółek od listopada 2019 roku do końca stycznia tego roku, zmieniała się podobnie do wartości głównego indeksu warszawskiej giełdy (WIG) i w związku ze skutkami pandemii koronawirusa dla polskiej gospodarki, wykazywała generalnie tendencję spadkową.

Najgłębszy spadek wartości indeksu miał miejsce w połowie marca 2020 roku, tuż po ogłoszeniu pierwszego lockdownu, później mieliśmy do czynienia z jego powolnym wzrostem, powtórny ale już znacznie płytszy spadek miał miejsce pod koniec października, a więc także wtedy kiedy rząd ogłosił kolejne ograniczenia działalności gospodarczej w takich dziedzinach jak turystyka, hotelarstwo, czy gastronomia.

Od początku listopada 2020 roku mamy nieustanny wzrost wartości tego indeksu 10 największych spółek z udziałem Skarbu Państwa (PIS Indeksu) pod koniec stycznia tego roku jego wartość przekroczyła poziom wyjściowy z listopada 2019 roku, a na początku maja wartość PIS Indeksu, wyniosła 1220 pkt, podczas gdy indeksu WIG tylko 1061 pkt.

3. W ciągu ostatnich 6 miesięcy (od początku listopada poprzedniego roku do końca kwietnia tego roku), wartość akcji Skarbu Państwa w PGNiG wzrosła o 9,2 mld zł, w KGHM o blisko 6,5 mld zł w PKO BP o 5,5 mld zł, PGE- 5,4 mld zł, PKN Orlen o 4,1 mld zł, PZU-3,8 mld zł, Lotos o 2,2 mld zł, JSW-1 mld zł, Tauronu o 0,8 mld zł i Enei o 0,8 mld zł (całość akcji tych spółek w rękach Skarbu Państwa, na początku maja była warta ok. 92 mld zł).

Sumarycznie wzrost wartości tych akcji w 10 spółkach z najwyższymi udziałami Skarbu Państwa, wyniósł w tym okresie blisko 40 mld zł i miało to miejsce w okresie, kiedy ciągle utrzymują się pewne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację na giełdach światowych i europejskich, a ta szczególnie w ostatnich miesiącach nie jest przecież najlepsza, co rzutuje także na to, co dzieje się na GPW w Warszawie, to tak duży wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa w ciągu ostatniego pół roku, zasługuje na szczególne podkreślenie.

Przecież inwestorzy giełdowi w swych decyzjach, nie kierują się sentymentami ani poglądami politycznymi, a ich inwestycje w akcje spółek giełdowych, zależą od ich kondycji, aktualnie osiąganych wyników ekonomicznych, wysokości wypłacanych dywidend i perspektyw w tym zakresie.

4. Liderami tego wzrostu są dwie spółki surowcowe PGNiG obracające gazem i KGHM jeden z czołowych producentów miedzi, wartość akcji miedziowego giganta od listopada 2019 roku wzrosła aż o blisko 100%.

Kolejne miejsce w tym rankingu zajmuje spółka z sektora finansowego, a więc PKO BP, trochę dalej znajduje się druga spółka tego sektora - PZU, co zasługuje na szczególne podkreślenie, bo przecież w czasie recesji w gospodarce maleje zainteresowanie usługami sektora finansowego.

Należy także zwrócić uwagę na wzrost wartości akcji obydwu spółek paliwowych (PKN Orlen i Lotos) mimo ograniczenia zużycia paliw, a szczególnie trzech koncernów energetycznych (PGE, Energa i Enea), które jak się wydaje przedstawiając swoje zamierzenia inwestycyjne w obszarze produkcji zielonej energii, wyrwały się z dotychczasowego postrzegania jako producentów energii węglowej, która ze względu na unijną politykę klimatyczną, będzie coraz mocniej ograniczana.

5. Okazuje się, że także w trudnym okresie recesji w gospodarce, możliwy jest wzrost wartości akcji dużych podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa, co dobrze świadczy o ich kadrze zarządzającej i nadzorze ministerstwa Aktywów Państwowych.

Giełdowa wartość największych spółek Skarbu Państwa rośnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy o blisko 40 mld zł, wszystkie one osiągają wysokie zyski i odprowadzają dziesiątki miliardów złotych do budżetu w postaci podatków, a opozycja ciągle „marudzi”, że są one źle zarządzane.

Zbigniew Kuźmiuk