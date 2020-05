Wałęsa przekroczył wszelkie granice. Nazwał prezydenta ,,sk…nem’’

NIECH SIĘ TOTALNI TŁUKĄ MIĘDZY SOBĄ... 25.5.20 18:26





Oczywiste jest, że cała ta "totalna" zgraja będzie się tłukła tylko pomiędzy sobą. Dudzie to zupełnie zwisa czy startuje dwóch Trzaskowskich, czterech Biedroniów, pięć Hołowni i ze trzy Kosiniaki. Na wyborczej arenie przepływy elektoratu dotyczą tylko ich, elektorat Dudy trwa i jest niewzruszony. Duda nie ma też ani procenta mniej niż wynoszą najbardziej aktualne notowania PIS-u, natomiast może mieć w tej sytuacji więcej niż wynoszą notowania PIS-u.



To stanie się jeszcze bardziej wyraźne, gdyby jednak doszło do II-ej tury wyborów. Te części elektoratu, które dotąd przepływały głównie pomiędzy Biedroniem i Trzaskowskim prawdopodobnie w dużej mierze poprą jednego z nich, oczywiście gdyby znalazł się w drugiej turze. Przy czym pewna część z tego dotąd przepływającego ich elektoratu w ogóle nie będzie uczestniczyć w wyborach w II-ej turze, zawiedziona, zniesmaczona etc.



Gdyby doszło do II-ej tury, Duda otrzyma na pewno głosy sporej części dotychczasowego elektoratu Kosiniaka, bowiem ten elektorat ani myśli popierać LGBT. Podobnie zachowa się część elektoratu Hołowni, dla której poparcie LGBT jest nie do pomyślenia. Spośród popierających dotąd Hołownię i Kosiniaka będzie rekrutowała się też największa część wyborców, którzy nie pójdą głosować w ewentualnej II-ej turze.



Głosować w II-ej turze na pewno w całości będzie dotychczasowy elektorat PIS, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę o jaką stawkę toczy się ta gra.



Ale PIS i Duda raczej załatwią wszystko już w I-szej turze.