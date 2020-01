Wałęsa: Czas na prawdę. Uważam Schetynę za zdrajcę

Raf 30.1.20 9:06

Pan Wałęsa nie może sobie poradzić z własnym sumieniem - dlatego co jakiś czas wypowiada te idiotyzmy, które mają na celu dostarczania sobie coraz to nowych emocji. One działają przez jakiś czas i słabną. Jak widać p. Wałęsa cyklicznie wybucha - nasyca się nowymi bzdurami.... Jest na własne życzenie targany własnymi demonami, które sam wywołuje.