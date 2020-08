Wczoraj wieczorem w Warszawie, w wieku 93 lat, zmarła prof. Maria Janion; wybitna polska humanistka, pisarka, publicystka, krytyczka literacka i historyk literatury.

Prof. Maria Janion przez wiele lat była związana z Instytutem Literackim Polskiej Akademii Nauk, napisała kilkadziesiąt książek oraz kilkaset studiów, artykułów, szkiców i recenzji. W swoich pracach podejmowała m.in. temat polskiego i europejskiego romantyzmu, tworząc oryginalną koncepcję jego rozumienia. Studenci nazywali ją Mistrzynią. Była wychowawczynią kilku pokoleń polskich humanistów.

Kiedy stan prof. Marii Janion pogorszył się na tyle, że nie mogła już wychodzić z domu, jak opowiada badaczka jej twórczości Dorota Siwicka, cieszyła się, że wreszcie ma czas na to, by przeczytać to, czego jeszcze nie zdążyła. Kiedyś prof. Janion sama podkreślała w wywiadach, że pracę zaczyna o godz. 6 rano i spędza czas na czytaniu i pisaniu do północy. Swoją rodziną nazywała studentów. Całe swoje życie oddała służbie słowu.

kak/PAP, regiony.tvp.pl, onet.pl