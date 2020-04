W UK umiera coraz więcej zakażonych. Ostatniej doby odnotowano blisko 600 zgonów

Testy masowo przeprowadzane na Islandii udowodniły, że 50% zarażonych choruje bezobjawowo:



"Some of the revelations have been stark. Although fewer than 1% of the tests came back positive for the virus, the company's founder Dr. Kári Stefánsson told CNN that around 50% of those who tested positive said they were asymptomatic, confirming multiple studies that show that asymptomatic, or mildly symptomatic, people have played an important role in spreading the virus." https://edition.cnn.com/2020/04/01/europe/iceland-testing-coronavirus-intl/index.html



Czyli od dzisiaj wszystkie statystyki zakażeń podawane przez światowe "open sources" należy mnożyć przez dwa. Z wyjątkiem liczb podawanych przez rząd pisowski - te (ostrożnie) należy pomnożyć przez pięć.



