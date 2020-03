W Polsce już 287 zakażonych, ale widać efekty wprowadzonych środków

Atheisten sind dumm - besagt Einstein. 18.3.20 20:23

Zamykanie granic to polityczne pokazówki, bez praktycznej wartości w walce z epidemią. Wirusowi jest obojętne, czy zaraża na mszy, na procesji, w centrum handlowym czy w restauracji. Zatem tylko siedzenie w domu na dudzie jest skuteczną metodą spowolnienia epidemii, tak by uniknąć przeciążenia służby zdrowia. Ale wy wierzący oczywiście "wiecie lepiej". Do czasu. Tylko później nie tłumaczcie, że to "bóg tak chciał" albo że to "kara za grzechy" popełnione przez QWERTYUIOP



"Even with different results, moderate social distancing will usually outperform the attempted quarantine, and extensive social distancing usually works best of all."



Do oryginalnego artykułu linka podać już nie mogłeś, @kak?



https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/