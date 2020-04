W Polsce 19 nowych ofiar śmiertelnych, wśród nich młody mężczyzna

ladychapel 23.4.20 18:10

Sprzęt z Chin nie przeszedł żadnych testów. Podobne transporty do innych krajów były utylizowane.

Przed Polską to Holandia i Finlandia sprowadziły z Chin sprzęt ochronny dla pracowników służby zdrowia. I musiały spisać go na straty, bo okazał się nie spełniać wymaganych norm.

W Polsce sprzęt witany z pompą na lotnisku trafił już do medyków, wcześniej nie przechodząc żadnych testów.