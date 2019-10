W Biblii nie ma żadnych błędów w kwestiach wiary i moralności

Środowiska katolickie są nieustannie infiltrowane przez protestantów szerzących swoje herezje, w tym te dotyczące Biblii. Wielu katolikom brakuje podstawowej katolickiej wiedzy katechetycznej i są w konsekwencji bezbronni wobec protestanckich herezji. Warto więc przypominać nieustanne podstawowe fakty ważne dla katolicyzmu, jedynej prawdziwej religii. Pomóc w tym mogą ciekawe książki i artykuły między innymi takie jak wywiad z biblistą księdzem profesorem Mariuszem Rosikem, który ukazał się we wrześniowym "Egzorcyście".

Zdaniem księdza profesora „w Biblii nie ma błędów, jeśli chodzi o kwestie wiary i moralności. Kilka lat temu ukazał się dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego. W dokumencie wyraźnie zostało podkreślone, że, tak jak mówił św. Augustyn, Bóg dał Pismo Święte, ponieważ chciał wykształcić chrześcijan, a nie matematyków. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele błędów i nieścisłości, jeśli chodzi o nauki geograficzne, astronomiczne, fizyczne itd., ale nie ma tam błędów co do wiary”.

Warto pamiętać, że każde tłumaczenie Biblii na język narodowy jest już interpretacją. Biblistyka doskonale wskazuje, że trzeba poznać kontekst kulturowy czasów i miejsca powstania tekstu biblijnego, by go prawidłowo interpretować. Bez Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czyli oficjalnej wykładni Pisma Świętego w Kościele katolickim, lektura Pisma Świętego jest niebezpieczna.



Niezwykle szkodliwą herezją są twierdzenia, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. „Chrześcijaństwo jest 60 lat starsze od judaizmu rabinicznego”, który powstał w 90 roku w Jabne, 20 lat po zburzeniu Świątyni w Jerozolimie. Monoteizm biblijny Starego Testamentu jest wspólny dla chrześcijan i judaizmu rabinicznego. Jednak judaizm rabiniczny to nie to samo co monoteizm biblijny.