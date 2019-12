W 2010 r. prezes PiS ostrzegał przed Rosją. Sikorski pytał wówczas... czy PJK wziął proszki

Jeżeli chodzi o politykę, można jedynie obśmiać hipokryzję dzisiejszej opozycji, o ile może być komukolwiek do śmiechu. Czysto po ludzku- życzyć Radosławowi Sikorskiemu, by ani on sam, ani nikt z jego bliskich, nie musiał kiedyś brać "proszków", o których minister wspominał... Wracając jednak do ataków Putina, niedobrze się robi na myśl, że ci ludzie mają dziś czelność pouczać polski rząd.